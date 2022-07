Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Bierbänke und Yucca-Palme entwendet

Vogelsbergkreis (ots)

LAUTERBACH - Nach dem Abschluss des Lauterfestes nahmen Unbekannte in der Nacht zu Sonntag (17.07.) zwei Bierbänke und eine Zierpalme vom Festgelände "Am See" in Lauterbach mit. Die Palme ist circa 1,30 Meter groß und wiegt samt Topf rund 35 Kilogramm. Das Diebesgut hat einen Wert von rund 350 Euro.

