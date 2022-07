Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

FD

Unfall mit Fahrrad

Fulda. Am Montag (18.07.) kam es gegen 13.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Ein 24-jähriger VW-Golf-Fahrer aus Fulda befuhr die Petersberger Straße in Fahrtrichtung Innenstadt auf dem rechten Fahrstreifen. Als er im Verlauf nach rechts in die Heinrichstraße abbiegen wollte, touchierte er einen rechts neben ihm auf dem Fahrradstreifen fahrenden 34-jährigen Fahrradfahrer aus Fulda. Beim Zusammenstoß wurde bei dem der 34-Jährige leicht verletzt wurde. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 150 Euro.

Unfall im Kreuzungsbereich

Künzell. Am Dienstag (19.07.) kam es gegen 10.10 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden in Höhe von circa 12.200 Euro entstand. Eine 36-jährige Renault-Fahrerin aus Künzell befuhr die Turmstraße vom Edelzeller Weg kommend und wollte den Kreuzungsbereich Turmstraße / Ronsbachweg / Im Hahlfeld geradeaus überqueren. Zeitgleich befuhr eine 79-jährige WV-Golf-Fahrerin aus Künzell den Ronsbachweg und wollte ebenfalls den Kreuzungsbereich geradeaus in die Straße "Im Hahlfeld" überqueren. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß bei dem die 36-Jährige leicht verletzt wurde.

Polizeistation Fulda

HEF

Unfall - Motorrad beteiligt

Bad Hersfeld. Am Dienstag (19.07.), um 6.30 Uhr, befuhr ein 22-jähriger Fahrer mit seinem Kraftrad die Hünfelder Straße aus Richtung Carl-Benz-Straße kommend in Richtung Kreisverkehr / Amazon-Gelände. Ein 36-jähriger Pkw-Fahrer aus Bebra befuhr die Rudolf-Diesel-Straße aus Richtung B 27 kommend ebenfalls in Richtung Kreisverkehr /Amazon-Gelände. Der Pkw-Fahrer übersah beim Ausfahren aus dem Kreisverkehr den vor ihm befindlichen Motorradfahrer und fuhr auf. Der Motorradfahrer stürzte und wurde dabei leichtverletzt. Er musste zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus transportiert werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.600 Euro.

Zusammenstoß

Schenklengsfeld. Am Dienstag (19.07.), gegen 14.10 Uhr, befuhr eine 44-jährige Pkw-Fahrerin aus Schenklengsfeld die Friedewalder Straße aus dem Ortskern Schenklengsfeld in Richtung Motzfeld. Im Kreuzungsbereich der Eisenacher Straße wollte eine 19-jährige Pkw-Fahrerin aus Schenklengsfeld die Friedewalder Straße von rechts nach links passieren und übersah dabei die vorfahrtsberechtigte 44-jährige Pkw-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Beide Fahrerinnen wurde dabei leicht verletzt und mussten in Krankenhäuser verbracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 19.000 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

VB

Zusammenstoß mit Fahrradfahrer

Schlitz. Am Dienstag (19.07.), gegen 20 Uhr, befuhr eine 48-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem VW Golf die Kreisstraße vom "Pfordter See" herkommend in Richtung Pfordt. Im Bereich der einspurigen Brücke kam es zum Zusammenstoß mit einem 63-jährigen Fahrradfahrer. Bei dem Unfall verletzte sich der 63-jährige leicht. Es entstand Sachschaden von circa 2.000 Euro.

Polizeistation Lauterbach

