Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Einbruch in Elektronikgeschäft - Rollerdiebstähle

Fulda (ots)

Versuchter Einbruch in Elektronikgeschäft

Petersberg. Unbekannte versuchten in der Nacht zu Dienstag (19.07) in ein Elektronikgeschäft in der Justus-Liebig-Straße einzubrechen. Die Täter hebelten erfolglos an der Notausgangs- sowie an der Warenannahme-Tür und verursachten dabei circa 750 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Rollerdiebstähle

Fulda. Zwischen Sonntagmorgen (17.07.) und Dienstagmittag (19.07.) stahlen Unbekannte in der Otfrid-von-Weißenburg-Straße einen blauen Roller der Marke Generic mit dem Versicherungskennzeichen 111 AHS. Das Zweirad stand vor der Haustür eines Wohnhauses und hat einen Wert von circa 300 Euro.

Petersberg. In der Straße "Am Pfaffenpfad" stahlen Unbekannte am Dienstagabend (19.07.) einen blauen Roller der Marke Yiying mit dem Versicherungskennzeichen AHS 121. Das Zweirad im Wert von circa 300 Euro stand auf einem Parkplatz im Bereich des dortigen Schützenhauses.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell