Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Gleich zwei erfolgreiche Schläge gegen in Freiburg ansässige Drogenhändler

Freiburg (ots)

Bereits am 14.06.22 konnte bei einer Wohnungsdurchsuchung insgesamt ca. 790 g Kokain sowie über 47.000 Euro Bargeld aufgefunden werden. Weiterhin wurden diverse Dealerutensilien festgestellt. Ein 21jähriger Beschuldigter mit albanischer Herkunft wurde vor Ort festgenommen und nach Vorführung beim Haftrichter in Untersuchungshaft verbracht. Eine zweite Person konnte noch vor dem Eintreffen der Polizei fliehen. Aufmerksam auf die Wohnung wurde zunächst ein Gerichtsvollzieher, welcher in der betroffenen Wohnung eigentlich eine andere Person antreffen wollte Nachdem die Polizei verständigt worden war, konnte die Streife am Beschuldigten mehrere eingeschweißte Kokainsteine und eine größere Summe Bargeld feststellen. Daraufhin erfolgte dann die Durchsuchung der gesamten Wohnung.

Ein weiterer Schlag gegen zwei mutmaßliche Drogenhändler der hiesigen Rauschgiftszene gelang der Polizei Freiburg nach längeren Ermittlungen dann auch am 15.06.2022. Im Anschluss an die Beobachtung einer Rauschgiftübergabe wurde die Wohnung des beteiligten Händlers albanischer Herkunft, und dessen deutschstämmigen Vermieters, durchsucht. Hierbei wurden insgesamt ca. 400g Heroin, ca. 15g Kokain sowie eine Schreckschusswaffe, mehrere Messer sowie insgesamt über 7000 Euro Bargeld aufgefunden.

Die beiden Männer im Alter von 31 und 51 Jahren wurden festgenommen und am Folgetag dem Haftrichter vorgeführt, welcher Untersuchungshaft anordnete.

Die weiteren Ermittlungen in beiden Fällen werden durch die Kriminalpolizei Freiburg geführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell