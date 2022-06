Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Folgemeldung zu: "Herbolzheim, Ortsteil Wagenstadt, schwer verletzter Radfahrer nach Verkehrsunfall, Zeugenaufruf" - Hier: Verletzter Radfahrer zwischenzeitlich verstorben

Der 84-jährige Radfahrer, der bei dem Unfall am 10.06.2022 auf der L106 zwischen Wagenstadt und der ehemaligen B3 lebensgefährlich verletzt wurde, ist zwischenzeitlich aufgrund der Unfallfolgen verstorben.

Ursprungsmeldung vom 11.06.2022:

LANDKREIS EMMENDINGEN

Am vergangenen Freitag, dem 10.06.2022, gegen 16:00 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der L106, zwischen Wagenstadt und der ehemaligen B3. Ein männlicher Pedelec-Fahrer wollte die Fahrbahn überqueren und übersah hierbei einen Pkw, der sich auf der Vorfahrtsstraße befand. Durch die Kollision und dem anschließenden Sturz verletzte sich der Radfahrer so schwer, dass er mit dem Rettungshubschrauber in eine umliegende Klinik verbracht werden musste.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Hinweise nimmt das Polizeirevier in Emmendingen unter 07641/582-0 entgegen.

