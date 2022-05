Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Reisenden mit 3,8 Promille in Gewahrsam genommen

Frankfurt am Main (ots)

Im Frankfurter Hauptbahnhof haben Beamte der Bundespolizei einen 35-jährigen Mann aus Erfurt in Gewahrsam genommen, der einen Zugbegleiter tätlich angegriffen hatte und bei dem eine Atemalkoholkonzentration von 3,8 Promille festgestellt wurde.

Gegen 2 Uhr ging am Samstagmorgen bei der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main der Anruf ein, dass ein Zugbegleiter der Deutschen Bahn AG am Gleis 9 von einem stark betrunkenen Reisenden tätlich angegriffen wird. Nach anfänglich verbal geführten Streitigkeiten, die bereits kurz vor der Ankunft in Frankfurt im Zug begannen, schlug der Erfurter am Bahnsteig auf den Zugbegleiter ein. Der Lokführer wurde durch die Schläge nur leicht verletzt. Eine Streife konnte den Erfurter wenig später in Gewahrsam nehmen und zur Wache bringen. Nachdem ihm der hohe Promillewert festgestellt werden konnte, musste der Mann seinen Rausch in einer Zelle ausschlafen. Nachdem gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet wurde, durfte er später die Wache wieder verlassen.

