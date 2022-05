Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Schwerer Unfall an der Bahnstrecke - Lokführer verstirbt an der Unfallstelle

Dieburg/Münster (ots)

Heute Morgen gegen 4 Uhr kam es an der Bahnstrecke zwischen Dieburg und Babenhausen, in Höhe der Gemeinde Münster, zu einem folgenschweren Unfall bei dem ein Güterzug auf einen anderen Güterzug auffuhr. Durch die Kollision entgleiste die Lok und Teile des auffahrenden Güterzuges. Der Lokführer wurde in der entgleisten Lok eingeklemmt und verstarb noch an der Unfallstelle. An der Unfallstelle sind im Einsatz Beamte der Bundepolizei, der Feuerwehren aus Dieburg, Münster, Babenhausen und Pfungstadt und Einsatzkräfte der Landespolizei.

Da die Arbeiten an der Unfallstelle längere Zeit in Anspruch nehmen werden, wird es weiterhin zu Beeinträchtigungen im Zugverkehr kommen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an und werden abschließend von der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main geführt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main, übermittelt durch news aktuell