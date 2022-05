BPOL-F: Reisender nötigt Lokführer zur Notbremsung

Okarben/Wetteraukreis (ots) - Am Bahnhof Okarben wurde am Samstagmorgen ein 22-jähriger Frankfurter von einer durchfahrenden Regionalbahn erfasst, als er unter Alkoholeinfluss an der Bahnsteigkante saß und die Beine in den Gleisbereich hängen ließ. Als der Zug gegen 10.15 Uhr in den Bereich einfuhr und der Lokführer den Mann erkannte, gab er sofort einen Achtungspfiff ab und leitete ein Notbremsung ein. Dies konnte jedoch nicht mehr verhindern, dass der Zug den Mann am ...

