Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Oer-Erkenschwick: Jugendlichen nach Einbruch festgenommen

Recklinghausen (ots)

Die Polizei hat einen Jugendlichen festgenommen, der am Donnerstag in ein Büro Am Schillerpark eingebrochen sein soll. Möglicherweise ist der 16-Jährige für weitere Diebstähle verantwortlich. Der Jugendliche wohnt zur Zeit in einer Einrichtung in Oer-Erkenschwick. Bei dem Einbruch Am Schillerpark, bei dem offenbar nichts gestohlen wurde, konnten entsprechende Spuren sichergestellt werden, die auf den 16-Jährigen schließen lassen. Die weiteren Ermittlungen - unter anderem gegen einen 21-jährigen Tatverdächtigen - dauern an.

