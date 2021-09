Polizei Wuppertal

POL-W: W/RS/SG - Polizei Wuppertal nimmt am Twittermarathon teil - #polizei110

Wuppertal (ots)

Die Kreispolizeibehörde Wuppertal beteiligt sich am bundesweiten Twittermarathon. Anlässlich des Tags des polizeilichen Notrufs am Freitag, den 01.10.2021, begleitet die Onlineredaktion der Polizei von 11:00 Uhr bis 24:00 Uhr das Einsatzgeschehen. Informationen rund um das Thema "Notruf 110" und aktuelle Einsatzlagen werden unter dem Hashtag #polizei110 getwittert. Wir veröffentlichen einen Querschnitt der eingehenden Notrufe, der das Einsatzaufkommen und die Vielfalt der Anrufe abbildet. Dadurch können sich Bürgerinnen und Bürger ein umfassendes Bild über den Arbeitsalltag in den polizeilichen Notrufzentralen machen. Wir twittern an diesem Tag nicht alleine: Die Landespolizeibehörden aus elf Bundesländern sowie die Bundespolizei twittern und posten unter dem gemeinsamen Hashtag #polizei110. Zum Tag des polizeilichen Notrufs veröffentlichen wir auch auf Facebook und Instagram Beiträge rund um das Thema Notruf und Leitstelle. Die Social Media-Kanäle der Polizei Wuppertal finden Sie unter: www.facebook.com/Polizei.NRW.W www.twitter.com/polizei_nrw_w www.instagram.com/polizei.nrw.w

