Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Geldautomat angegangen - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Montagnacht, 20.06.2022, haben Unbekannte einen freistehenden Geldautomaten in der Bärenfelser Straße angegangen. Gegen 02.45 Uhr löste die Alarmanlage des Automaten aus. Die Unbekannten versuchten den Automaten aufzuhebeln, was missglückte. Eine sofortige Fahndung blieb erfolglos. Das Kriminalkommissariat Lörrach sucht Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Das Kriminalkommissariat nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 07621 176-0 (24 h) oder per E-Mail unter loerrach.kk.hinweis@polizei.bwl.de entgegen.

