Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche, Betrugsfälle, Unfall mit überschlagenem Pkw

Reutlingen (ots)

Metzingen (RT): Bei Unfall überschlagen

Ein Pkw hat sich bei einem heftigen Verkehrsunfall am Dienstagmittag überschlagen. Ein 75-Jähriger befuhr mit einem Mercedes kurz nach 13 Uhr die L 380a von Neuhausen herkommend. An der Einmündung in die K 6712 wollte er nach links in Richtung Dettingen abbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines von Dettingen kommenden 45 Jahre alten Lenkers eines Ford Fiesta. Der Ford-Lenker konnte trotz einem Ausweichmanöver einen Zusammenstoß nicht verhindern. Sein Pkw wurde durch die Kollision abgewiesen und stürzte auf die linke Seite. Im Anschluss rutschte der Wagen die beginnende Leitplanke hoch, überschlug sich und blieb auf der rechten Fahrzeugseite hinter der Leitplanke liegen. Der 45-Jährige zog sich ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen zu. Vorsorglich wurde er mit einem Rettungswagen zur Untersuchung in eine Klinik gebracht. Der Unfallverursacher wurde ebenfalls vom Rettungsdienst versorgt. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro. (ms)

Ostfildern (ES): Von vermeintlichem Microsoft-Mitarbeiter betrogen (Warnhinweis)

Um mehrere zehntausend Euro dürfte ein Mann aus Ostfildern im Laufe des Montags von einem Telefonbetrüger gebracht worden sein. Ein Unbekannter meldete sich am Vormittag telefonisch bei dem PC-Nutzer und gab sich als Mitarbeiter der Firma Microsoft aus. Er gaukelte dem Mann vor, dass es auf seinen Computer schädliche Virenangriffe gegeben hätte und bot Hilfe an. Im weiteren Gespräch brachte der Betrüger sein Opfer dazu, ihm einen sogenannten Fremdzugriff auf seinen PC zu gewähren und mehrere Überweisungen zur Überführung der vermeintlichen Hacker zu tätigen.

Die Polizei warnt dringend davor, auf derartige Anrufe einzugehen und rät

- Beenden Sie solche Gespräche unverzüglich.

- Verweigern Sie strikt Aufforderungen zur Installation einer Fernwartungssoftware.

- Geben Sie niemals Konto- oder Kreditkartendaten, Passwörter oder sonstige Zugangsdaten preis.

Wenn Sie Opfer einer solchen Straftat wurden:

- Trennen Sie den Rechner vom Internet und fahren Sie ihn herunter.

- Nehmen Sie Kontakt mit Ihrer Bank auf. In manchen Fällen kann es gelingen, bereits bezahlte Beträge wieder zurück zu holen.

- Lassen Sie Ihren PC überprüfen und das Fernwartungsprogramm löschen.

- Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei. (rn)

Reichenbach (ES): Seniorenehepaar betrogen (Zeugenaufruf)

Kriminelle haben im Laufe des Montags ein Seniorenpaar um einen hohen Geldbetrag gebracht. Dabei haben sie zu einer Kombination zwischen der Betrugsmasche "Falscher Polizeibeamter" und einem Trickdiebstahl gegriffen. Gegen 13 Uhr rief ein Betrüger bei den Eheleuten an und gab sich als Polizeibeamter aus. Er gaukelte ihnen vor, dass in der Nachbarschaft Einbrecher festgenommen wurden und nun auch ihr Hab und Gut bedroht sei. Um ihre Wertgegenstände in Sicherheit zu bringen, werde er einen weiteren Beamten vorbeischicken. Tatsächlich klingelte kurze Zeit später ein Komplize des Anrufers bei den beiden Senioren. Der Kriminelle am Telefon hatte das Paar unterdessen dermaßen unter Druck gesetzt, dass sie dessen Komplizen in ihre Wohnung ließen und ihm wertvolle Münzen zeigten. Mit dem Vorwand, ein Glas Wasser zu benötigen, lenkte er das Ehepaar in der Folge derart ab, dass er neben den Münzen noch weiteren Schmuck und einen Geldbeutel samt persönlicher Dokumente unbemerkt an sich nehmen konnte. Anschließend flüchtete der Täter und entkam samt seiner Beute unerkannt.

Bei dem Abholer handelte es sich um einen etwa 25 bis 30 Jahre alten, zirka 175 Zentimeter großen und schlanken Mann von insgesamt ungepflegter Erscheinung. Er hatte schwarze, zerzauste Haare und einen ebenfalls schwarzen Drei-Tage-Bart. Der Mann war mit einer zerrissenen Jeans und einem dunklen Oberteil mit Kragen bekleidet, und sprach gutes Deutsch.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können, sich unter Telefon 0711/3990-330 zu melden. (rn)

Wernau (ES): Diebstähle auf Gartengrundstücken (Zeugenaufruf)

Ein bislang unbekannter Dieb hat in den vergangenen Tagen sein Unwesen auf mehreren Gartengrundstücken im Gewann Katzensteig in der Adlerstraße getrieben. Der Unbekannte drang auf mindestens vier Grundstücke ein und brach nach derzeitigem Kenntnisstand drei Gartenhäuschen und drei Container auf. Aus diesen nahm er unter anderem mehrere Kanister mit Treibstoff sowie Stromerzeuger und landwirtschaftliches Gerät mit. Weiterhin entwendete er mehr als 100 Liter Diesel aus zwei Traktoren. Aus ebenfalls zwei Traktoren und einem in einem Schuppen abgestellten Pkw baute er die Batterien aus und ließ diese mitgehen. Über die Höhe des Diebesguts liegen noch keine Erkenntnisse vor. Der angerichtete Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Wernau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07153/9724-0 um sachdienliche Hinweise. (ms)

Filderstadt (ES): Ins Tierheim eingebrochen

In das Tierheim in der Straße Im Eichholz in Bonlanden ist in der Nacht zum Dienstag eingebrochen worden. Ersten Ermittlungen nach gelangte ein bislang unbekannter Täter in der Zeit von 19.45 Uhr bis sieben Uhr gewaltsam über die Katzenklappe ins Innere des Gebäudes. Dort öffnete er mehrere unverschlossene Türen und betrat Räumlichkeiten. Über ein mögliches Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor. Es entstand lediglich geringer Sachschaden. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Albstadt-Ebingen (ZAK): In Gaststätte eingebrochen (Zeugenaufruf)

Eine Gaststätte in der Grüngrabenstraße ist in der Nacht zum Dienstag von einem unbekannten Einbrecher heimgesucht worden. Gegen 3.30 Uhr verschaffte sich der Täter offenbar über ein gekipptes Fenster an der Gebäuderückseite Zutritt zu dem Lokal. Als ein akustischer Alarm ausgelöst wurde und die im selben Gebäude wohnenden Inhaber der Gaststätte nach dem Rechten sahen, ergriff der Einbrecher ohne Beute die Flucht. Leider wurde die Polizei erst am nächsten Morgen alarmiert. Zu diesem Zeitpunkt fehlte von dem Täter bereits jede Spur. Der Polizeiposten Albstadt-Ebingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Geprüft wird auch ein möglicher Zusammenhang mit einem Einbruch in ein Bistro in der Nacht zum 7. August 2021 in der Straße "Im Hof", bei dem Bargeld entwendet worden war. Zeugen, die in der Nacht zum Dienstag - vielleicht durch den ausgelösten Alarm - auf das Geschehen in der Grüngrabenstraße aufmerksam wurden und Hinweise auf den flüchtenden Täter geben können, werden gebeten, sich unter 07431/9353010 zu melden. (ak)

