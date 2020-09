Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Fahrzeuge im Wert von ca. 400.000 EUR entwendet - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Neubrandenburg (ots)

Seit Mitte September stehen im Stadtgebiet von Neubrandenburg hochwertige Fahrzeuge im Visier von Fahrzeugdieben. Insgesamt fünf Fahrzeuge mit einem Gesamtschaden von etwa 400.000 EUR wurden durch bisher unbekannte Täter entwendet. Entwendet wurden ein Audi Q7 am 16.09.2020, Am Steep, ein Mercedes Benz 220D am 25.09.2020 in Broda, ein BMW M550i xDrive am 25.09.2020 in Broda, ein BMW 7er am 27.09.2020 in Broda und ein Toyota Landcruiser am 27.09.2020 in Fritscheshof.

Hier die Pressemitteilungen zu den einzelnen Diebstählen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108770/4709228 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/4716750 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108770/4717477 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/4718212

Das Besondere: alle Fahrzeuge waren mit dem Keyless-Go System ausgestattet. Bei diesem System müssen die Autofahrer den Schlüssel nicht mehr aktiv bedienen. Der Transponder im Schlüssel sendet ein permanentes Funksignal, im Fahrzeug ist der Empfänger. Sobald das Signal (also der Schlüssel) dicht genug am Fahrzeug ist, entriegelt sich dieses automatisch. Der Motor muss dann nur noch mit Knopfdruck gestartet werden. So komfortabel dieses System auch ist, es ist risikobehaftet. Denn Kriminelle können das Signal abfangen und mit sogenannten Funkstrecken-Verlängerern dem Empfänger - also dem Auto - vortäuschen, dass sich der Sender - also der Schlüssel - in der Nähe befindet und somit das Fahrzeug öffnen.

Die Beamten der Kriminalpolizeiinspektion Neubrandenburg sehen einen Zusammenhang zwischen den Diebstählen und ermitteln mit Hochdruck. Die Beamten des Polizeihauptreviers Neubrandenburg fahren verstärkt Streife und achten insbesondere auf hochwertige Fahrzeuge. Die Präventionsberater der Polizeiinspektion bieten allen Betroffenen Beratungsgespräche an. Wir bitten auch die Bevölkerung um besondere Aufmerksamkeit und bitten nochmals um Zeugenhinweise. Wer hat insbesondere am vergangenen Wochenende Beobachtungen zu auffälligen Fahrzeug- oder Personenbewegungen gemacht, die bei den Ermittlungen dienlich sein könnten? Hinweise bitte an die Einsatzleitstelle unter 0395 / 55822224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder an jede andere Polizeidienststelle.

Doch was können Fahrzeughalter tun, deren Autos mit dem Keyless-Go System ausgestattet sind? - Einige Fahrzeugtypen erlauben es, die Keyless-Go Funktion zu deaktivieren - Der Schlüssel sollte geschützt aufbewahrt werden, also nie in der Nähe von Fenstern oder Türen, sodass das Signal nicht abgefangen werden kann - Es gibt für die Schlüssel spezielle Aufbewahrungsboxen (RFID) oder Schutzhüllen für unterwegs die funkdicht sind - Machen Sie nach dem Schutz des Schlüssels den Selbsttest, öffnet sich das Fahrzeug auch noch mit "abgeschirmten" Schlüssel - Darüber hinaus gibt es viele mechanische, elektronische und Wegfahrsicherungen, die hier aufgelistet sind: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/

