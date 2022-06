Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Rollerfahrer gestürzt - schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Montag, 20.06.2022, kurz vor 19.00 Uhr, befuhr ein 63-jähriger Mann mit einem Kleinkraftrad-Roller die Bundesstraße 3 vom Grenzübergang Otterbach kommend in Richtung Kreisverkehr. In Höhe eines Freizeitcenters kam er aus hier nicht bekannten Gründen gegen den Bordstein und stürzte. Der Rollerfahrer wurde schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus.

