POL-FR: Weil am Rhein: Handtasche aus dem Fahrradkorb gestohlen

Nicht das erste Mal, dass auf der Passerelle / Dreiländerbrücke eine Handtasche aus einem Fahrradkorb gestohlen wurde. Eine 72-Jährige befuhr am Sonntag, 19.06.2022, gegen 17.00 Uhr, mit ihrem Fahrrad die Passerelle und bemerkte in der Hauptstraße das Fehlen ihrer Handtasche. Ein Unbekannte hatte diese wohl während der Fahrt aus dem Fahrradkorb gezogen. In der Tasche befanden sich Ausweisdokumente, eine Bankkarte, zwei Jacken sowie eine Geldbörse. Der Diebstahlschaden wird auf etwa 400 Euro geschätzt.

