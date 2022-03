Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbruch in Biergarten

Mainz-Mombach (ots)

Im Laufe der Sonntagnacht ereignete sich ein Einbruch in einen Biergarten in Mainz-Mombach. Unbekannte Täter stahlen das Leergut aus dem Lager der Lokalität sowie hochwertige Spirituosen aus einem verschlossenen Container. Dem Gaststättenbetreiber entstand ein finanzieller Schaden im hohen dreistelligen Bereich.

Zugang zu dem Gelände des Biergartens verschafften sich die Täter, indem sie den ihm umgebenden Zaun überwanden.

Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

_____

Zeugenaufruf: Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131 65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell