Polizei Bielefeld

POL-BI: Vandalismus am Flugplatz

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Senne-

Unbekannte richteten in der Nacht von Samstag, 03.04.2021, auf Sonntag am Flugplatz an dem Zaun, zwei Leuchtfeuerlampen und einer Bank hohen Schaden an.

Die Täter kletterten Samstagnacht über den circa 130 cm hohen Doppelstabmattenzaun auf das Grundstück des Flugplatzes und verbogen zwei Elemente des neuen Zauns. Sie rissen gewaltsam eine Sitzbank von den Fundamenten und warfen sie über den Zaun, so dass sie beschädigt wurde. Zwei neben der Landebahn befindliche Leuchtfeuerlampen rissen die Vandalen aus dem Boden und zerstörten sie.

Der Schaden wird insgesamt auf circa 1400 Euro geschätzt.

Zeugen, die im Umfeld verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 16 unter 0521-545-0 zu wenden.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell