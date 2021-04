Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrecher trinkt Bier in Praxis

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Ein Bielefelder Arzt meldete am Montagmorgen, 05.04.2021, ein kurioses Zusammentreffen mit einem Einbrecher in seiner Praxis. Der Unbekannte trank Bier und hatte sich eine Einkaufstüte mit Medikamenten gepackt. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Mediziner betrat gegen 07:00 Uhr die Räumlichkeiten der Praxis in der Spindelstraße, Höhe Wilbrandstraße. Vor dem Empfangstresen im Eingangsbereich erblickte er eine gepackte Tüte mit Medikamenten, die ihn irritierte. Kurz darauf hörte er Geräusche, und nahm an, dass sich möglicherweise eine Angestellte in den Räumlichkeiten befinden würde. Doch ein fremder Mann stand dem Bielefelder gegenüber, als dieser dem Ursprung der Geräusche nachging.

Zwischen dem überraschten Arzt und dem dreisten Einbrecher, der eine Flasche Bier trank, entstand ein kurzes Gespräch. Nach der Konversation verließ der Täter die Praxis - nach derzeitigem Kenntnisstand ohne Beute.

Die alarmierten Polizeibeamten ermittelten, dass der Einbrecher gewaltsam durch ein Kellerfenster in das Gebäude eingedrungen war.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: Circa 40 Jahre alt, etwa 180 cm groß, leicht korpulent, rundlicher Kopf mit etwa 1 cm langen rotblonden Haaren, kein Bart. Er soll zudem einen osteuropäischen Akzent gehabt haben. Zur Tatzeit trug er eine hellblaue Jacke, eine blaue Jeans und helle Turnschuhe sowie blaue Einmalhandschuhe an beiden Händen.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum Täter oder dem Tatgeschehen bei dem zuständigen Kriminalkommissariat 16 unter: 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell