Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Diebstahlserie aus PKW auf privaten Grundstücken

Nieder-Olm (ots)

Am zurückliegenden Wochenende kam es im Neubaugebiet Ober-Olm zwischen Freitagabend und Sonntagmorgen zu mehreren Diebstählen aus abgestellten Autos. Diese befanden sich allesamt auf den privaten Grundstücken der Halter.

Gestohlen wurden verschiedene Dinge, unter anderem Bargeld.

Die Polizei sicherte vorhandene Spuren. Die Ermittlungen dauern an.

Hinweis: Lassen Sie keine Wertgegenstände in ihrem PKW zurück, sobald sie diesen unbeaufsichtigt lassen. Stellen Sie sicher, dass Sie ihren PKW bei Verlassen ordnungsgemäß verschließen!

Zeugenaufruf: Anwohner des Neubaugebiets Ober-Olm, die in ihrem Vorgarten über Videokameraüberwachung verfügen, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131 65-4310 in Verbindung zu setzen.

Wer außerdem sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131 65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

(Korrektur: Änderung der Örtlichkeit)

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell