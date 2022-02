Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Räuberischer Diebstahl endet mit Untersuchungshaft

Mainz-Neustadt (ots)

In der Mainzer Neustadt kam es am Freitagnachmittag in einer Discounterfiliale zu einem räuberischen Diebstahl. Der 49-jährige Täter griff während dem Bezahlvorgang in die geöffnete Kasse und entnahm dabei Bargeld im dreistelligen Bereich. Als er anschließend die Flucht ergreifen wollte, konnte er von aufmerksamen Zeugen vor der Filiale aufgehalten werden.

Durch wildes um sich Schlagen versuchte der Täter sich der Situation zu entziehen, was ihm jedoch nicht gelang. Er konnte solange festgehalten werden, bis die Polizei vor Ort eintraf und ihn dann festnahm.

Der 49-Jährige wurde erkennungsdienstlich behandelt und anschließend in Untersuchungshaft genommen. Er muss sich nun wegen räuberischen Diebstahls strafrechtlich verantworten.

Von den couragierten Zeugen wurde bei der Aktion niemand verletzt.

