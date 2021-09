Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unterschlagung einer EC-Karte mit anschließenden Abbuchungen Samstag, 28.08.2021, gegen 13.06 Uhr, 37574 Einbeck-Kreiensen, Bahnhof

Einbeck (ots)

KREIENSEN (hoj) Am 28.08.2021 um 13:06 Uhr befand sich eine 33-jährige Kreienserin auf dem Bahnhof in Kreiensen. An dem dortigen Fahrkartenautomaten löste sie mit ihrer EC-Karte eine Fahrkarte und vergaß diese vermutlich in dem Fahrkartenautomat. Danach fuhr sie mit den Zug nach Göttingen. Drei Tage später bemerkte sie dann, dass ihre EC-Karte nicht mehr da war. Eine Nachsuche zu Hause nach der Karte verlief negativ. Von ihrem Konto wurden vier Abbuchungen vorgenommen, die nicht von der 33-jährigen getätigt wurden. Wer Hinweise geben kann, melde sich bitte bei der Polizei in Kreiensen 05563 - 999130 oder der Polizei in Einbeck 05564 - 94978 - 0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell