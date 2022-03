Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz, Schillerplatz - Einsatzlage Rosenmontag

Mainz (ots)

Auf dem Schillerplatz in Mainz trafen sich bereits in den Mittagsstunden hunderte Menschen um Rosenmontag zu feiern. Im Laufe des Nachmittags und bis in die Nacht hinein wuchs diese Zahl an, so dass sich teilweise bis zu 700 Menschen dort aufhielten. Neben der Feuerwehr Mainz, Rettungsdiensten und dem Ordnungsamt der Stadt Mainz waren auch Einsatzkräfte der Polizei im Einsatz. Bis Mitternacht kam es zu 13 Straftaten, darunter 2 sexuellen Belästigungen, 9 Körperverletzungsdelikten, davon eine gefährliche Körperverletzung, bei welcher mehrere Personen einen Mann zusammenschlugen, eine Sachbeschädigung sowie ein Widerstand gegen Einsatzkräfte. Insgesamt wurden 47 Personen kontrolliert und zwei Personen in Gewahrsam genommen, weil sie einem Platzverweis aufgrund ihrer Aggressivität nicht nachkamen.

