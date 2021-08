Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Kleintransporter überschlug sich - drei Schwerverletzte

Hagenow (ots)

Auf der Kreisstraße 29 zwischen Steegen und Warlitz hat sich am frühen Sonntagabend ein Kleintransporter überschlagen. Dabei wurden alle drei Insassen, darunter ein sechsjähriges Mädchen, schwer verletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge hat die 38-jährige deutsche Autofahrerin in einer Rechtskurve die Kontrolle über das Fahrzeug verloren, worauf der Kleintransporter nach rechts von der Fahrbahn abkam. Anschließend überschlug sich das Fahrzeug und kam in weiterer Folge an einem Baum zum Liegen. Ersthelfer kümmerten sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um die Verunglückten. Die Fahrerin, ihr 43-jähriger deutscher Beifahrer sowie das Mädchen kamen anschließend ins Krankenhaus. Der Kleintransporter wurde bei dem Unfall erheblich beschädigt. Die Feuerwehr kam zum Einsatz, um Betriebsstoffe, die aus dem Kleintransporter ausgelaufen waren, zu beseitigen. Im Zuge der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen musste die Kreisstraße an der Unfallstelle für über zwei Stunden voll gesperrt werden.

