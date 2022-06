Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Bellingen: Polizeifahrzeug auf Autobahn rechts überholt

Freiburg (ots)

Ein Polizeifahrzeug wurde am Sonntag, 19.06.2022, gegen 23.10 Uhr, auf der Autobahn A 5 zwischen der Anschlussstelle Efringen-Kirchen und dem Autobahndreieck Neuenburg während einer Einsatzfahrt mit Blaulicht und Martinshorn von einem 30-jährigen Pkw-Fahrer rechts überholt. Der 30-Jährige konnte eingeholt und auf einem Parkplatz kontrolliert werden. Ihn erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro, ein Punkt in Flensburg sowie eine Meldung an die Führerscheinstelle.

