Freiburg (ots) - Am Dienstagmorgen, 10.05.2022, kurz vor 08:00 Uhr, kam es zum Brand eines Bauernhauses in Todtmoos. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind im Einsatz. Die Löscharbeiten dauern an. Die Bewohner sind in Sicherheit, sie werden derzeit vom Rettungsdienst untersucht und betreut. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde zumindest eine Bewohnerin verletzt. ...

