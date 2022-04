Polizei Lippe

POL-LIP: Kalletal-Lüdenhausen. Nach Kollision mit Traktor in Pkw eingeklemmt.

Lippe (ots)

Im Kreuzungsbereich Bösingfelder Straße/Auf dem Pleken in Lüdenhausen ereignete sich am Montagnachmittag (4. April 2022) ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Traktor. Gegen 17.20 Uhr fuhr eine 60-jährige Extertalerin mit ihrem Ford S-Max in Richtung Bösingfeld, als sie in Höhe der Einmündung "Auf dem Pleken" aus ungeklärter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort stieß der Ford frontal mit dem entgegenkommenden Traktor eines 71-jährigen Mannes aus dem Extertal zusammen. Bei der Kollision wurde die 60-Jährige in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt. Nach der Befreiung durch die Feuerwehr brachte ein Krankenwagen sie zur weiteren Behandlung ins Klinikum. Der Traktorfahrer und sein Beifahrer blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 18.000 Euro. Zeugenhinweise zum Unfallhergang bitte unter 05231 6090 an das Verkehrskommissariat.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell