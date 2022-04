Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg. Kein Eis für Einbrecher.

Lippe (ots)

Bislang Unbekannte hatten es zwischen Freitag und Montag (1. - 4. April 2022) auf einen Einbruch in eine Eisdiele in der Straße "Kurzer Steinweg" abgesehen. Sie versuchten über eine Tür gewaltsam in die Eisdiele einzudringen, was ihnen jedoch nicht gelang. Zeuginnen oder Zeugen richten ihre Hinweise zum Einbruchsversuch bitte an das Kriminalkommissariat 2, Rufnummer 05231 6090.

