Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - 21-Jähriger in Untersuchungshaft

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wurde am Samstag ein 21-jähriger Afghane dem Haftrichter beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt, der Haftbefehl erließ. Dem Beschuldigten wird versuchter Totschlag und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Der Beschuldigten war von einem Mitarbeiter eines Etablissements in der Brunnenstraße in Karlsruhe am frühen Samstagmorgen des Hauses verwiesen worden. Hierauf soll es zu einem Streitgespräch gekommen sein, in dessen Verlauf der 21-Jährige unvermittelt mit einem Messer in Richtung des Kopfes des 33-jährigen Geschädigten gestochen haben soll. Der Geschädigte erlitt hierdurch eine Schnittverletzung oberhalb des Auges, die im Krankenhaus behandelt werden musste. Der Beschuldigte konnte kurz nach der Tat von Polizeibeamten vorläufig festgenommen werden.

