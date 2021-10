Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsdorf-Neuthard - In zwei Wohnungen eingebrochen

Karlsruhe (ots)

In ein Wohnhaus in der Pestalozzistraße brachen Unbekannte am Samstag, zwischen 17.30 Uhr und 22.50 Uhr ein. Der oder die Täter versuchten zunächst in die Wohnung im Erdgeschoss einzubrechen. Als dies scheiterte hebelten sie die Balkontüre im 1. OG auf. Die wohnung wurde durchsucht und Bargeld und Schmuck gestohlen. Anschließend wurde die Wohnungstüre aufgehebelt um ins Treppenhaus zu gelangen. Im Erdgeschoss wurde die Wohnungstüre aufgebrochen und ebenfalls Schmuck und Bargeld gestohlen. Über die Terrassentüre flüchteten der oder die Täter.

Dieter Werner, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell