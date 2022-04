POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Einbruchsversuch scheitert.

Lippe (ots) - (LW) Ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall in der Straße "Am Gelskamp" am frühen Samstagmorgen. Etwa gegen 01.00 Uhr befuhr ein silberner Pkw die Straße "Am Gelskamp" in Fahrtrichtung Klingenbergstraße. In Höhe der dortigen Brauerei übersah der Fahrer offenbar einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellten roten Ford Focus und fuhr auf ...

