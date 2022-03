Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: E-Scooter-Fahrer fährt aussteigenden Busfahrgast an

Plettenberg (ots)

Ein E-Roller-Fahrer hat am Montag am ZOB in der Grünestraße einen Busfahrgast angefahren. Der 36-Jährige fuhr gegen 13.30 Uhr mit seinem E-Scooter verbotenerweise über den Gehweg, dicht an einem haltenden Bus der Linie 74 vorbei. In diesem Moment stieg ein 21-jähriger Mann aus dem Bus aus. Er war noch nicht ganz zur Tür raus, als er von dem Kleinstfahrzeug erfasst wurde. Der Rettungsdienst brachte den Schwerverletzten ins Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Beide Unfallbeteiligten wohnen in Plettenberg. (cris)

