Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Scheibe von Modegeschäft eingeschlagen

Lüdenscheid (ots)

In der Nacht zu Dienstag wurde die Fensterscheibe eines Modegeschäftes an der Freiherr-vom-Stein-Straße mit einem Stein eingeschlagen. Es entstand Sachschaden. Hinweise zum Täter nimmt die Polizei in Lüdenscheid unter 02351-9099-0 entgegen. (wib)

