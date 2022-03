Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Unbekannte entwenden Schlüsseltresor an der Wilhelmshöhe/Kupferkabel gestohlen

Menden (ots)

Ein Zeuge beobachtete am Montagabend, gegen 20:25 Uhr, drei ca. 15-16 Jahre alte, jeweils ca. 170cm große und dunkel gekleidete Jugendliche dabei, wie sie sich auf das Gelände der Veranstaltungsstätte an der Wilhelmshöhe begaben. Wenig später hörte er lauten Lärm. Er informierte einen weiteren Zeugen. Sie hielten Nachschau und stellten fest, dass ein in der Fassade eingelassener Tresor vollständig aus der Wand gerissen war und fehlte. Ein zweiter Schlüsseltresor wurde beschädigt. Die Jugendlichen hatten sich in der Zwischenzeit in Richtung Kaiserstraße entfernt. Sie konnten durch die Polizisten im Rahmen der Fahndung nicht mehr angetroffen werden. (schl)

Zwischen Samstagnachmittag, 14:00 Uhr und Montagmorgen, 08:30 Uhr verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einer Firma in der Straße Eilinger Kamp, indem sie vermutlich über eine Mauer kletterten. Vom Gelände der Firma entwendeten die Täter mehrere Kilogramm Kupferkabel. Eine genaue Menge kann derzeit nicht beziffert werden. (schl)

