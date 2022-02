Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Tankstelle überfallen - Täter flüchtig

Schalksmühle (ots)

Am Freitagabend, gegen 20:55 Uhr, betrat ein ca. 25-30 Jahre alter und 1.65m-1.70m großer bislang unbekannter Mann die TOTAL Tankstelle an der Volmestraße. Unter Vorhalt eines Messers forderte er eine Angestellte auf, Geld aus der Kasse in einen von ihm mitgeführten schwarzen Baumwollbeutel mit weißer Aufschrift zu legen. Die Angestellte kam der Aufforderung in der Folge nach. Der Täter flüchtete fußläufig in Richtung Hagen vom Tankstellengelände. Der Täter war zum Tatzeitpunkt mit schwarzer Wollmütze, schwarzer Lederjacke und einer Op-Maske bekleidet (FOTO). Eine Fahndung verlief bislang ergebnislos. Zusammenhänge zum Überfall auf dieselbe Tankstelle am 29.01. werden im Zuge der Ermittlungen der Kriminalpolizei geprüft. Hinweise zur Tat oder zum Täter nimmt die Polizeiwache Halver unter 02353-9199-0 entgegen. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell