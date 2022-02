Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mehrere Einbrüche und Randaliererin

Kierspe (ots)

Im Zeitraum vom 25.02.2022 bis 27.02.2022 drangen ein oder mehrere Täter in gleich drei Imbisse an der Kölner Straße ein. Dabei beschädigten sie die Zugangstür eines Containers und hebelten ein Fenster auf. Im Innern durchsuchten sie diverse Schränke, entwendeten teilweise Bargeld und flüchteten anschließend unbemerkt. In der Nacht vom 25.02.2022 auf den 26.02.2022 drangen ein oder mehrere Täter in ein Gemeindehaus in Kierspe Vollme ein. Hier durchsuchten sie sämtliche Räumlichkeiten nach Wertgegenständen.

Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Täterhinweise liegen der Polizei nicht vor, sachdienliche Angaben bitte an die Polizei Meinerzhagen unter 02354-9199-0.

Randaliererin

Am 25.02.2022, gegen 14:05 Uhr, beschädigte eine 38-jährige Frau aus Kierspe insgesamt drei Fahrzeuge im Bereich der Kölner Straße. Nach der Sachverhaltsaufnahme durch die Polizei erhielt die alkoholisierte Frau einen Platzverweis. Diesem kam jedoch nur bedingt nach. Eine Straße weiter hielt die Frau Fahrzeuge aus dem fließenden Verkehr an und randalierte auf der Straße. Sie wurde daraufhin in das Polizeigewahrsam verbracht. Auf dem Weg dorthin beleidigte sie die eingesetzten Beamten fortlaufend. Die Kiersperin erwartet nun ein Strafverfahren.

