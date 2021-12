Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Meißenheim - Streit in Unterkunft

Meißenheim (ots)

In einer Asylunterkunft in der Mühlstraße kam es am Samstag zu einer tätlichen Auseinandersetzung mit vier beteiligten Personen. Nach ersten Erkenntnissen sollen gegen 13:30 Uhr drei Männer im Alter von 18, 22 und 28 Jahren einen 30-Jährigen mit einem Messer attackiert haben. Der Mann wurde an der linken Hand verletzt und flüchtete sich auf einen Balkon. Ob er zum Schutz vor weiteren Angriffen in der Folge selbst vom Balkon sprang oder die Angreifer möglicherweise nachgeholfen haben, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Am frühen Samstag soll das Opfer gegen 2:40 Uhr bereits in einen Streit mit dem 28-Jährigen geraten sein. Das verdächtige Trio konnte im Rahmen einer umgehend eingeleiteten Fahndung von einer Streife der Kriminalpolizei in der Rathausstraße festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Der Verletzte wurde mit einem Rettungswagen in das Klinikum Lahr gebracht. Die Beamten des Polizeireviers Lahr haben Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

