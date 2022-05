Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Auto macht sich selbstständig und rollt gegen Tiefgaragentor

Freiburg (ots)

Am Montag, 09.05.2022, gegen 17.25 Uhr, rollte in der Leimgrubenstraße ein Auto ohne Fahrerin auf einer abschüssigen Einfahrt gegen ein Tiefgaragentor. Die 79-jährige Pkw-Fahrerin hielt vor der Einfahrt an und stieg aus um aus der Handtasche, welche auf der Rückbank lag, den Garagenschlüssel zu holen. Die Handbremse sei angezogen gewesen, aber vermutlich war kein Gang eingelegt. Das Auto machte sich selbstständig und kollidierte mit dem geschlossenen Garagentor. Die 79-Jähriger versuchte noch wieder in das Auto zu gelangen. Beim Hinterherlaufen stürzte sie und verletzte sich leicht. Sie wurde vom Rettungsdienst vor Ort untersucht. Das Auto musste abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 7.000 Euro geschätzt.

