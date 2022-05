Polizei Paderborn

POL-PB: Radfahrer bei Zusammenstoß leicht verletzt

Bad Lippspringe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der L937 (Kreuzweg) mit dem Sandweg bei Bad Lippspringe hat sich ein Radfahrer am frühen Dienstagabend leichte Verletzungen zugezogen. Der 41-jährige Mann war gegen 17:40 Uhr mit einem Rennrad auf dem an den Kreuzweg angrenzenden kombinierten Geh- und Radweg in Fahrtrichtung Schlangen unterwegs. Als er den Sandweg überqueren wollte, musste er hinter zwei dort wartenden Fahrzeugen herfahren. Dabei wurde er von einer 55-jährigen Frau in einem VW Golf übersehen, die vom Kreuzweg aus nach links in den Sandweg in Richtung Bad Lippspringe abbiegen wollte. Durch den Zusammenstoß kam der Radfahrer zu Fall und zog sich Schürfwunden zu.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell