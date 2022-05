Polizei Paderborn

POL-PB: Radfahrer und Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Bad Lippspringe (ots)

(mb) Nach der Kollision eines Radlers mit einem Auto auf der Triftstraße am letzten Samstag, 14.05.2022, ermittelt die Polizei wegen Fahrerflucht und sucht den Radfahrer sowie Unfallzeugen.

Eine Nissan-Micra-Fahrerin (45) fuhr gegen 14.45 Uhr auf der Triftstraße in Richtung Schwimmbadstraße. In der leichten Linkskurve in Höhe des Aldi-Marktes kam ihr auf ihrer Seite ein Radfahrer entgegen. Der Mann kollidierte mit der Beifahrertür des Autos. Ohne anzuhalten entfernte sich der Radfahrer schimpfend vom Unfallort. Er bog nach links in eine Häuserzufahrt ab und verschwand. Es ist nicht auszuschließen, dass sich der Mann verletzt hat. Er soll etwa 30 Jahre alt und schlank sein. Der Radler hatte dunkle, kurze Haare und trug ein weißes Hemd. Sein Fahrrad hatte eine dunkle Farbe.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

