Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim- Weitere Einbruchsdiebstähle gemeldet

Bad Dürkheim (ots)

Am Morgen des 18.01.2022, um 06:30 Uhr, meldete eine Passantin der Polizei, dass sie im Bereich des Lavendelweges insgesamt vier Fahrräder in einem Graben und an eine Hecke gelehnt aufgefunden hatte. Während der Sachverhaltsaufnahme durch die Polizeibeamten, konnten einige der Räder Anwohnern der umliegenden Anwesen zugeordnet werden. Zudem wurden neue Hinweise bezüglich drei weiterer Einbruchdiebstähle in Garagen und in einen Gartenschuppen bekannt.

Im Lavendelweg wurden in der Nacht vom 17.01.2022 auf den 18.01.2022 an zwei unterschiedlichen Anwesen jeweils das Garagentor bzw. die Garagentür gewaltsam aufgehebelt und Fahrräder aus den Garagen entwendet.

In der gleichen Nacht wurde unweit vom Lavendelweg, nämlich im Mandelweg, durch unbekannte Täter die Tür eines Schuppens aufgehebelt und insgesamt drei Fahrräder aus diesem entwendet. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Im Rahmen einer Nachbarschaftsbefragung wurde bekannt, dass gegen 04:00 Uhr ein lauter Knall wahrgenommen wurde, welcher im Zusammenhang mit den Tatbegehungen stehen kann. Die entwendeten Fahrräder wurden in eine Fahndungsdatei aufgenommen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer kann Hinweise zu auffälligen Personen geben oder hat verdächtige Wahrnehmungen bezüglich größerer Fahrzeuge im Bereich der Tatorte gemacht?

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell