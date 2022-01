Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Telefonanrufe durch "falsche Polizeibeamte"

Grünstadt (ots)

Am Montag, 17.01.2022 kam es in Grünstadt in zwei Fällen zu Anrufen durch "falsche Polizeibeamte". In beiden Fällen versuchten die Täter durch geschickte Gesprächsführung Auskünfte über Wertsachen und Bargeldbeträge in den Wohnanwesen zu erlangen. Die Angerufenen reagierten vorbildlich und beendeten die jeweiligen Telefonate ohne Auskünfte zu geben. Wenn ähnliche Anrufe bei Bürgern eingehen informieren sie bitte ihre zuständige Polizeidienststelle. Präventionstipps zum Thema findet man auf der Seite der polizeilichen Kriminalprävention des Bundes und der Länder unter: www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell