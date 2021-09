Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemittelung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 12.09.2021 mit einem Beitrag aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Hohenlohekreis

Künzelsau: Fußgängerin mit Kleinkind gefährdet Samstagnachmittag, kurz nach 16.00 Uhr, wurde eine Mutter, die mit ihrem Kinderwagen un-terwegs war von einem Autofahrer gefährdet. Die in Künzelsau wohnende Frau schob ihren Kinderwagen mit ihrem Neugeborenen, in der Schulstraße vor sich her. Auf Höhe der Georg-Wagner-Schule, in einer Kurve, kam ihr plötzlich ein schwarzer PKW entgegen, der die Kurve geschnitten hat. Der Fahrer fuhr frontal auf den Gehweg zu. Erst im letzten Moment riss er das Lenkrad herum und wich der Frau aus. Eine zufällig auf einem Balkon befindliche Frau hatte den ganzen Vorfall ebenso beobachtet. Die Geschädigte selbst konnte noch ein Teilkennzei-chen des Verkehrsrowdys ablesen. Es lautete KÜN- MR ??. Am Steuer saß ein junger Mann. Er hatte kurze hellbraune Haare. Auf dem Beifahrersitz saß ebenfalls ein Mann, der eine Cap aufhatte. Zeugenhinweise bitte an das Polizeirevier Künzelsau unter Tel.Nr. 07940/9400

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell