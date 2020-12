Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Überfall auf Paketzusteller +++

OldenburgOldenburg (ots)

Ein 32-jähriger Paketzusteller ist am Dienstag in der Kennedystraße Opfer eines Raubüberfalls geworden. Der Mann hatte unmittelbar nach der Tat um 15.30 Uhr die Polizei alarmiert.

Den Beamten schilderte er, dass er mit drei Paketen gerade zu Fuß von seinem Fahrzeug in Richtung eines Mehrfamilienhauses unterwegs war. Kurz vor dem Eingang des Hauses sei er von einer unbekannten Person angesprochen worden, der sich als Empfänger der Pakete ausgab. Als der 32-Jährige sich den Ausweis des Mannes zeigen lassen wollte, sei er von einer weiteren Person von hinten derart geschubst worden, dass er auf die Treppenstufen vor dem Hauseingang stürzte. Die beiden Angreifer rissen den Angaben zufolge dann zwei der Pakete an sich und flüchteten über einen Gehweg in Richtung des Bloherfelder Marktplatzes.

Der 32-Jährige beschrieb die beiden Täter als Anfang 20-jährig und 1,70 Meter groß. Einer habe eine graue Jacke mit Kapuze, eine schwarze Hose sowie schwarze Schuhe getragen haben. Der Mittäter sei ebenfalls mit grauer Jacke und dunkle Schuhe bekleidet gewesen. Die Polizei bittet mögliche Zeugen um Hinweise unter der Telefonnummer 0441/790-4115. (1518957)

