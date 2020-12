Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Diebstähle im Stadtgebiet +++

Oldenburg (ots)

In der Zeit zwischen Heiligabend (20.30) und Montagmorgen verschafften sich unbekannte Diebe Zutritt zu einem Firmengebäude am Isenkamp. In einem Büroraum brachen die Täter einen Schrank sowie eine Schublade auf und entwendeten eine geringe Menge an Bargeld. (1513742)

Von der Ladefläche eines an der Mohrstraße abgestellten Firmenfahrzeugs entwendeten Unbekannte in der Nacht von Montag auf Dienstag (Zeitraum zwischen 20 und 9.20 Uhr) eine Rüttelmaschine. Die Höhe des Schadens liegt bei über 1000 Euro. (1516905)

Hinweise zu diesen Taten nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0441/790-4415 entgegen.

