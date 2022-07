Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Pedelecfahrer

Alheim (ots)

Am Montag (18.07.), 17.50 Uhr, befuhr ein 62-jähriger Pedelecfahrer aus Alheim die Straße "Im Siegen" in Oberellenbach aus Richtung Friedhof kommend in Richtung "Oberer Erlenbach", als er vermutlich von einem Insekt in die Wade gestochen wurde. Daraufhin bremste er nach derzeitigem Kenntnisstand mit der Vorderradbremse so stark ab, dass der 62-Jährige nach vorn über den Lenker zu Fall kam und sich schwer verletzte. Der Rettungswagen brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Am Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von circa 100 Euro.

(PST Rotenburg a.d. Fulda, Schmitz, VAe)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell