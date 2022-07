Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Fulda (ots)

HEF

Unfallflucht

Bad Hersfeld. Am Donnerstag (14.07.), in der Zeit von 9.30 Uhr bis 10.30 Uhr, parkte ein 56-jähriger Pkw-Fahrer aus Hauneck sein Fahrzeug, einen grauen Mitsubishi ASX, auf dem öffentlichen Parkplatz in der Bahnhofstraße. Der Parkplatz befindet sich auf der Rückseite des Bahnhofs. Ein unbekannter Fahrer stieß mit seinem Fahrzeug auf unbekannte Weise gegen die vordere linke Seite des abgestellten Pkws. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. Hinweise zum Unfallhergang bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Unfall mit Motorrad

Schenklengsfeld. Am Montag (18.07.), um 21 Uhr, befuhr ein 25-jähriger Fahrer aus Bad Hersfeld mit seinem Motorrad die K 76 aus Richtung Wippershain in Richtung Bad Hersfeld. Ein 28-jähriger Pkw-Fahrer aus Hauneck befuhr die K 76 aus entgegengesetzter Richtung. Im Verlauf einer Rechtskurve kam der Motorradfahrer zu Fall, schlitterte auf die Gegenfahrbahn, wo er mit dem entgegenkommenden Fahrzeug des 28-jährigen Pkw-Fahrers kollidierte. Der Motorradfahrer wurde hierbei in den Straßengraben geschleudert. Dabei wurde er schwer verletzt und musste durch einen Rettungshubschrauber zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro.

Bad Hersfeld. Am Dienstag (19.07.), um 1.40 Uhr, befuhr ein 18-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld die Friedewalder Straße in Richtung Kreisverkehr. Ein 19-jähriger Pkw-Fahrer aus Hohenroda befuhr die Wippershainer Straße in Richtung Kreisverkehr. Es kam zu Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, da keiner der beiden Fahrer rechtszeitig abbremsen oder ausweichen konnte. Der 19-jährige Pkw-Fahrer stieß mit der rechten vorderen Stoßstange seines Pkws gegen die hintere linke Achse des Fahrzeugs des 18-jährigen Fahrers. Aufgrund des Aufpralls kam dieser ins Schleudern und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Daraufhin kippte das Fahrzeug auf die rechte Seite, stieß gegen den Bordstein der Verkehrsinsel der Hermann-Kirchner-Straße und beschädigte ein Verkehrsschild. Beide Fahrer wurden leicht verletzt. Die Ladung des 18-jährigen Fahrers war nicht ordnungsgemäß gesichert, sodass als Folge des Unfalls Benzin aus einer transportierten Arbeitsmaschine auslief, welches durch die Feuerwehr gebunden wurde. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 13.000 Euro.

VB

Sockel von Stromverteilerkasten beschädigt

Lauterbach. Am Dienstag (12.07.) wurde von einem Mitarbeiter der Stadtwerke Lauterbach in der Bahnhofstraße in Höhe der Hausnummer 42 eine Beschädigung an dem dort befindlichen Stromverteilerkasten festgestellt. Offensichtlich war ein Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken gegen den Stromverteilerkasten gestoßen und hatte dabei den Sockel von diesem beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Am Stromverteilerkasten entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.500 Euro. Hinweise zu dem Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Tel.: 06641-9710.

Von Fahrbahn abgekommen

Schlitz. In der Nacht zu Samstag (16.07.) wurde in der Schulstraße die Bepflanzung im Vorgarten des Anwesen Nr. 10 beschädigt. Offensichtlich hatte ein Fahrzeug die Schulstraße befahren und war im Kurvenbereich von der Fahrbahn abgekommen. Hierbei wurden mehrere Blumen und Sträucher, welche sich im Vorgarten befanden, beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand Sachschaden von 500 Euro. Hinweise zu dem Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Tel.: 06641-9710 oder 06642-609990.

Gegen Mauer geprallt

Lauterbach. Am Sonntag (17.07.), gegen 3.45 Uhr, befuhr eine 19-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem Smart Forfour die Königsberger Straße und wollte nach links auf die Vogelsbergstraße abbiegen. Im Kreuzungsbereich übersah sie eine 51-jährige Pkw-Fahrerin, welche mit ihrem Ford S-Max die Vogelsbergstraße von Blitzenrod kommend befuhr. Die 51-jährige Fahrerin bremste ihren Ford stark ab und konnte somit einen Zusammenstoß der Fahrzeuge verhindern. Die 19-jährige Fahrerin konnte ihren Smart nicht mehr abbremsen, geriet auf den Gehweg und prallte anschließend gegen eine Mauer. Bei dem Unfall wurden die 19-jährige Fahrerin und ihre drei Mitfahrerinnen leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhen von 8.000 Euro.

