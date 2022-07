Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Autoscheiben eingeschlagen

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Bad Hersfeld. Navigationsgeräte und Autoradios im Gesamtwert von etwa 6.000 Euro entwendeten Unbekannte aus insgesamt drei Autos. Die Täter schlugen hierzu die Seitenscheiben der Pkw, welche zur Tatzeit allesamt auf einem Parkplatz in der Homberger Straße standen, ein. Hierdurch entstand außerdem Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(SH)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell