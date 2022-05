Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigung an Sporthalle

St. Katharinen (ots)

Wie der Polizei in Linz erst jetzt angezeigt wurde, entzündeten unbekannte Täter in der Mainacht vor der Sporthalle eine ISO-Matte und ließen diese abbrennen. Hierdurch wurde das Pflaster vor verschmutzt, dass eine Spezialfirma die Reinigung übernehmen muss. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de

