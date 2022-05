POL-PDNR: Wissen- Verkehrsunfallflucht mit einem schwarzen Skoda Fabia, ZEUGEN GESUCHT!

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Am Sonntag, den 08.05.2022 gegen 21 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall verursacht durch einen schwarzen PKW, Marke Skoda, mit "AK"-Kennzeichen im Karweg, Höhe der Hausnummer 41, in Wissen OT Schönstein. Der PKW überfuhr eine Fahrbahnverengung, kollidierte mit einem Verkehrsschild und entfernte sich über den Weidenweg in den Nelkenweg. Dort konnte der verunfallte PKW festgestellt werden. Wer kann Angaben zu dem/der verantwortlichen Fahrer/in zur Tatzeit machen? Wer hat den PKW in Wissen OT Schönstein fahrend gesehen?

Zeugen werden gebeten Hinweise an die Polizeiinspektion Betzdorf unter der Rufnummer: 02741-9260 mitzuteilen.

