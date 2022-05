Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemeldung der PI Neuwied für SA 07.00h bis SO 07.00h

Neuwied (ots)

Im genannten Zeitraum fielen mehrere Personen durch den negativen Einfluss alkoholischer Getränke auf ihre Gemütslage auf. So wurde am 07.05. gegen 02.00h ein alkoholisierter Erw. in der Blocker Straße dabei beobachtet, wie er einen Gullideckel aushob und auf die Fahrbahn warf. Anschließend schlug er gegen verschiedene Automaten und entfernte sich dann. Der 27 jährige Mann konnten zuhause angetroffen werden, er wies einen Wert von 1,09 Promille auf. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Gegen 02.30h wurde ein 19 jähriger Radfahrer aufgrund seiner auffälligen Fahrweise in der Aubachstraße einer Kontrolle unterzogen. Sein Atemalkoholgehalt lag bei 1,57 Promille. Aufgrund seiner Fahrweise in Kombination mit dem Alkoholwert erwartet ihn nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Gegen 11.00h fiel den Beamten im Bereich der Alteck ein typisches Schrottsammlerfahrzeug auf. An dem Fahrzeug war eine Lautsprecheranlage zum Abspielen der typischen Musik verbaut, der Fahrer/Halter des Fahrzeugs ist bereits mehrfach wegen unerlaubten Schrottsammlungen aufgefallen. Da er auch heute keine erforderliche Genehmigung vorlegen konnte, wurde das Fahrzeug zur Verhinderung weiterer Vergehen präventiv mit dem Ziel der Einziehung sichergestellt.

In der Zeit 06.05. 19.00h bis 07.05. 11.00h sind die beiden Kennzeichenschilder KA6344HX (Ukraine) von einem in der Straße Neuer Weg abgestellten PKW entwendet worden. Personen die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Neuwied zu melden.

Des Weiteren ereigneten sich lediglich drei Verkehrsunfälle, allesamt mit einfachen Blechschäden. Personen kamen glücklicherweise keine zu Schaden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell